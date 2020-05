Canale 5 trasmette il film ‘Contagion’, e sui social scoppia la polemica. «Io credo che un palinsesto più scellerato, insensato e controproducente di quello di stasera di Canale 5 non sia mai stato realizzato in 66 anni di televisione. #Contagion»; scrive qualcuno. E ancora: «Un film girato nove anni fa ma sembra scritto poche settimane fa. Impressionante!”».

«Avete notato la pochissima pubblicità durante il film #Contagion? Mi sa che gli inserzionisti si sono tenuti alla larga». «Secondo me è stato De Luca a chiedere di mandare in onda questo Film #Contagion», l’ironico commento di qualcuno. Il film Contagion, mandato in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì primo maggio di ‘Contagion’,è una pellicola di Steven Soderbergh del 2011 con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.

Il film racconta una terribile pandemia che sembra proprio quella attuale di coronavirus, similitudine che ha scatenato le reazioni più disparate da parte dei telespettatori. Molti contrariati per la scelta di trasmettere un film del genere in questo periodo.



«Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia DURANTE UNA PANDEMIA? Cioè è come vedere ‘The Flight’ in aereo». «Grandissima idea quella di mandare in onda # contagion su #canale5 in piena pandemia! Grandi». Nonostante le critiche il film è stato visto da 3.334.000 telespettatori con uno share del 12,41%. ilmessaggero.it