“Si legge su un quotidiano locale che qualche simpatico burlone del Comune di Frosinone, forse distratto da droni e dal far irregolarmente circolare volontari in divisa da robocop ed atteggiamenti inappropriati, ha scoperto discordanze tra i dati ASL e Prefettura. E’ una stupidaggine. Ogni giorno, sempre alla stessa ora, ASL e Prefettura verificano i dati e li diramano. Solo questi dati sono ufficiali e corretti. Non ci si può confondere con le indiscrezioni sottobanco e la tanta fuffa, anche di natura istituzionale, in circolazione. Il contrasto alla pandemia è un impegno serissimo e richiede massima serietà e restare tutti a casa”. Lo comunica la Prefettura di Frosinone.

Redazione Digital