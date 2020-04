A Veroli la colazione pasquale è tradizione rispettata da molte famiglie. L’emergenza sanitaria non ha fermato la consuetudine che da tempo un gruppo di amici ha, ritrovandosi per lo scambio degli auguri e per rifocillarsi con le specialità della cucina verolana preparate accuratamente da una madre generosa. Non potendo riunirsi quest’anno, viste le restrizioni in atto, sono stati confezionati dei sacchetti contenenti ghiottonerie tra cui frittata, pigna, corallina, cioccolata, mezza bottiglia di vino e sono stati consegnati nel raggio di 200 metri ai “commensali”. Quest’ultimi, seppur a distanza, hanno così condiviso Pasqua all’insegna dell’amicizia ringraziando calorosamente.

Redazione Veroli