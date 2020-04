Kim Jong-un sarebbe «in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico». Gli Stati Uniti stanno verificando informazioni d’intelligence secondo cui il leader della Corea del Nord verserebbe in condizioni critiche dopo essersi sottoposto ad una delicata operazione. La notizia è stata riportata dalla Cnn citando funzionari anonimi con una «conoscenza diretta». Dopo la pubblicazione della notizia del network americano è arrivata la smentita di Pyongyang: «Il leader nordcoreano non è malato né in gravi condizioni», riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando fonti ufficiali del governo di Seul.

Redazione Digital