I Carabinieri della Compagnia di Sora coadiuvati dalle Stazioni dipendenti, deferivano in stato di libertà alla Procura di Cassino 4 esponenti del locale sodalizio dei Di Silvio per i reati di cui agli artt. 110, 340, 544 ter e quinquies, interruzione di pubblico servizio, maltrattamento di animali e organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l’integrità fisica, in concorso.

Ieri pomeriggio, medesimi hanno organizzato e partecipato ad una corsa clandestina tra due calessi trainati ciascuno da un cavallo di razza sconosciuta e condotti da uno degli indagati, mentre 4 auto condotte dai complici, alcuni individuati, scortavano i calessi occupando l’intera carreggiata. Tutte le auto sequestrate penalmente. Ricerche in corso per i cavalli. Tutti gli indagati sanzionati amministrativamente ex art. 4 c. 1 del D.L. 19/20 per manifestazione non autorizzata per euro 373,34. I due conduttori dei calessi sanzionati amministrativamente anche ai sensi art. 9 c.1 e 8 per competizione sportiva su strada senza autorizzazione per euro 173,00. Autorità giudiziaria avvisata.

