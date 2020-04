I Carabinieri della Compagnia di Alatri, attivi sin da subito nel territorio per problematiche legate all’attuale emergenza “COVID-19”, nel pomeriggio di ieri hanno proceduto, in collaborazione con l’associazione italiana persone down, alla consegna di mascherine protettive in favore di alcuni bambini presenti sul territorio. Si è trattato di un bel momento in cui gli appartenenti dell’associazione hanno potuto apprezzare la particolare vicinanza dell’Arma locale che, ancora una volta, ha dimostrato di essere un sicuro riferimento nel supporto alle persone più deboli.

Redazione Alatri