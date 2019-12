Le famiglie dei giovani avevano prenotato un soggiorno presso le «Terme di Pompeo», nel Frusinate, ma la direzione ha annullato tutto: «Non sappiamo come fronteggiare la situazione e dobbiamo pensare anche alla tranquillità degli altri ospiti».

Prima sì, poi no. E per dieci famiglie con ragazzi autistici è saltato il Capodanno in un esclusivo hotel non lontano da Frosinone. A denunciare l’episodio di discriminazione nei confronti dei giovani disabili sono stati proprio i mancati clienti del complesso alberghiero «Terme di Pompeo», in via Casilina, a Ferentino, che dopo aver prenotato regolarmente per una quarantina di persone, hanno poi ricevuto la brutta notizia: niente festone con i ragazzi, fra i 12 e i 18 anni, perché i responsabili dell’hotel hanno spiegato di non poter fare fronte alla presenza di disabili nella loro struttura e di dover comunque assicurare la tranquillità agli altri ospiti.

Il gruppo è solito trascorrere insieme periodi di vacanza e proprio per questo aveva pensato a un soggiorno per Capodanno nel complesso alberghiero sorto dove si trovavano le terme frequentate nell’antichità anche dall’imperatore Vespasiano. Era andato tutto bene fino alla prenotazione, poi però alla richiesta di informazioni sulla sistemazione di bambini e ragazzi, la direzione dell’albergo ha capito che si trattava di autistici e allora, stando alla ricostruzione dei diretti interessati, è cambiato l’atteggiamento, fino alla cancellazione della prenotazione.

Insomma una vacanza annullata fra scuse e spiegazioni fantasiose e assurde, che hanno fatto soffrire e indignato i parenti dei ragazzi ai quali sarebbero stati offerti altri periodi per soggiorni esclusivi nella struttura, sempre senza altri ospiti attorno. Un isolamento forzato, insomma. corriere.it