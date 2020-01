Due persone sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo della nave della Costa Smeralda, attualmente ferma al porto di Civitavecchia. Si tratta di una coppia proveniente da Macao. La donna, 54 anni, ieri sera si è presentata all’ospedale di bordo con febbre e problemi respiratori. Immediatamente sia lei che il compagno (che per ora non presenta però sintomi) sono stati messi in isolamento. Sulla nave di Costa Crociere sono arrivati dei medici dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma. I sanitari hanno sottoposto la coppia alle analisi, per capire se a far venire la febbre alla donna sia stata una normale influenza o il coronavirus. Gli esiti saranno disponibili nel pomeriggio. Gli altri passeggeri a bordo della nave, 6 mila circa, al momento non possono scendere. La coppia di cittadini di Macao era salita a bordo da Savona, alcuni giorni fa, ed era arrivata da Hong Kong a Malpensa il 25 gennaio. corriere.it