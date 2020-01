Chiude la libreria Paravia. Dopo duecentodiciotto anni di attività. Tra le più antiche d’Italia. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, sono le proprietarie Sonia e Nadia Calarco. «Abbiamo ereditato da nostro papà questo affascinante mestiere e abbiamo investito tutte le nostre energie per cercare di farlo nel miglior modo possibile». Seguono i ringraziamenti ai clienti, gli agenti, i distributori, autori ed editori che negli anni sono passati tra gli scaffali. Quindi, un grazie «alla nostra mamma che ci ha sostenuto moralmente ed economicamente aspettando in silenzio che trovassimo la forza di dire basta».

La libreria era nata nel 1802 (la prima di Torino) in piazza Palazzo di Città, poi trasferita nel 1863 in via Garibaldi 23. Dal 2011 al libraio Pippo Calarco, che la gestiva fin dagli anni 70, erano subentrate le figlie. Nel giugno 2015 il trasloco in piazza Arbarello, all’angolo con via Bligny. Le serrande si sono abbassate il 28 dicembre e martedì 14 gennaio Sonia e Nadia hanno annunciato che non si rialzeranno più. corriere.it