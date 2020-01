“Il PSI cittadino apprezzando la proposta di governo della città di impronta civica promossa dal candidato Sindaco Marco Corsi, sin dallo scorso dicembre ha anticipato – e dunque garantito – il proprio convinto contributo in favore della sua candidatura e della coalizione che lo sostiene in questa campagna elettorale – hanno hanno affermato i rappresentanti ceccanesi – Il Partito Socialista Italiano a Ceccano parteciperà alla prossima competizione elettorale con una propria lista e con il proprio simbolo di partito: il garofano rosso socialista. Il PSI attualmente è impegnato in seno alla coalizione e per collaborare nella rifinitura di una linea programmatica condivisa, chiara, sostenibile e rispondente alle esigenze dei concittadini e del territorio, per la creazione di una governo della città longevo, coeso e credibile e, quindi, per cancellare la brutta pagina politica e amministrativa andata in onda fino all’autunno scorso e conclusasi con la sfiducia all’ex Sindaco Caligiore e la caduta del suo governo. Come sempre per il PSI le priorità sono e saranno: i concittadini -tutti i concittadini-, le tematiche di rilevanza strategica per il territorio, le criticità da affrontare immediatamente perché troppo a lungo disattese come la tutela ambientale e la salvaguardia della salute della cittadinanza, nonché le opportunità da cogliere per un maggiore sviluppo del territorio. Un tratto chiaramente distintivo e discontinuo rispetto al tentativo maldestro di “galleggiamento” ampliamente dimostrato da Caligiore e dalla destra ceccanese nel corso di un lungo e penalizzante quadriennio. Dunque, come è nella tradizione del PSI di Ceccano, l’impegno socialista e riformista è strettamente ancorato ad una lista di partito seria, motivata e competitiva. La fantapolitica e le “suggestioni” come sempre lasciano il tempo che trovano”.