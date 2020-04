I poliziotti di Fiuggi, con l’ausilio degli operatori Asl, hanno effettuato dei controlli presso due strutture alberghiere della città termale. Nel corso dell’attività è emerso che le stesse, senza le necessarie autorizzazioni, erano state adibite a residenza per anziani: in una erano presenti 11 over 65 e nell’altra 20 anziani di età compresa tra gli ottanta e 99 anni. I titolari delle strutture alberghiere, verranno denunciati per mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate e verranno attivate le procedure amministrative per la revoca delle autorizzazioni delle attività recettive. L’Asl procederà per quanto di specifica competenza. Le condizioni fisiche degli ospiti sono risultate essere discrete; aspetto questo di fondamentale importanza anche alla luce dell’allarme COVID-19.

Redazione Digital