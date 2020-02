Tenuto conto del fatto che martedì 25 febbraio le manifestazioni inserite nel programma del Carnevale storico frusinate si svolgeranno anche in zone ove sono ubicati gli Istituti e plessi scolastici, con la contestuale chiusura delle strade interessate, impedendo di fatto il regolare deflusso all’uscita, il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto, a scopo di tutelare profili di sicurezza e regolarità nella circolazione stradale, la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune per le 11.

Come da specifica ordinanza, inoltre, saranno applicate multe e sanzioni a coloro che utilizzeranno bombolette spray schiumogene o al peperoncino o altri articoli fastidiosi o pericolosi (fialette, polverine pruriginose, manganelli, uova, petardi, fiaccole…). L’impiego di tale materiale, infatti, per il modo sconsiderato con cui è adoperato, provoca danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica e all’ambiente circostante, dando origine, spesso, anche a comportamenti che non si adattano al clima festoso dell’iniziativa e rischiano, altresì, di incidere negativamente sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del decoro urbano. Vietate, dunque, le bombolette spray o al peperoncino o le altre sostanze volte a deturpare beni pubblici o privati o, comunque, idonee ad arrecare danni ai cittadini presenti sulle vie del capoluogo, nei giorni in cui sono programmati gli eventi carnascialeschi.

Redazione Frosinone