Nella giornata di ieri, nel corso dei servizi preventivi predisposti in occasione del Carnevale dalla Compagnia di Frosinone è accaduto che, in via Aldo Moro, i militari di una pattuglia della Sezione Radiomobile siano stati attirati da alcuni bambini i quali, mascherati da Carabinieri, giocavano tra loro con una piccola paletta come a voler fermare le autovetture. I veri Carabinieri, spontaneamente, si sono fermati e, per la gioia dei piccoli, hanno inscenato giocosamente un posto di controllo. Il tutto è avvenuto sotto la supervisione dei genitori che si sono emozionati.

Redazione Frosinone