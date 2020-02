Carnevale a Frosinone, a tavola spopolano i fini fini. Così vuole la tradizione. Piatto tipico in Ciociaria e in particolare nel comune capoluogo. Gli abitanti del posto, in occasione della festa più esilarante dell’anno, festeggiano deliziandosi con dei fini fini al pomodoro. In questo modo viene evocato il generale francese Jean Étienne Championnet che alla fine del ‘700 giunse a Frosinone credendo di dover sedare una rivolta, invece trovò l’intera città a gozzovigliare e senza farselo ripetere partecipò alla baldoria carnascialesca.

Redazione Frosinone