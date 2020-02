“Pieno sostegno alla candidatura di Arpino quale capitale della cultura italiana 2021 – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Essere stata selezionata tra le 44 candidature italiane è motivo di orgoglio per tutti noi. La manifestazione odierna tenutasi presso l’Amministrazione Provinciale evidenzia un impegno unitario di tutto il territorio, una sinergia totale. La candidatura è rappresentativa di tutta la Provincia di Frosinone ed è una opportunità concreta per il territorio, occasione di crescita e sviluppo. Siamo una terra piena di cultura, di bellezze sconfinate, di storia, di enogastronomia e tanto altro, Arpino, come il resto della nostra provincia, ha le carte in regola per poter essere la capitale italiana della cultura del 2021”.

