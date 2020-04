“In vista della riapertura dei luoghi della Cultura prevista per il prossimo 18 maggio, la giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi culturali e di Valorizzazione culturale – ha affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – Il Piano prevede uno stanziamento iniziale, già dalla prossima settimana, di 8 milioni per lavori strutturali negli spazi culturali e per il sostegno al funzionamento dei musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. Vista l’emergenza sanitaria in corso, una attenzione particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di tecnologie digitali per la comunicazione e l’accesso al patrimonio anche a distanza. In questo piano di investimenti sono previsti 700mila euro ad alcune strutture di grande pregio nel Lazio, tra le quali figurano l’Archivio Storico della Provincia di Frosinone e la Biblioteca Provinciale di Frosinone. La pandemia ha momentaneamente trasformato le modalità di fruizione di arte e cultura, con gli investimenti della Regione Lazio, e grazie al lavoro del capo di gabinetto Albino Ruberti, vogliamo organizzare la ripartenza, con soluzioni condivise e che tutelino la salute di pubblico e dei lavoratori, anche per questi settori”.

Redazione Digital