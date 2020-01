“L’evento, promosso dalla Sezione PSI di Piglio (FR) guidata dal compagno Mario Tufi è condiviso con la Federazione Provinciale di Frosinone e vuole essere l’occasione celebrativa dell’uomo, dello statista e dell’indimenticato Segretario Nazionale PSI che per la prima volta è salito alla guida del Governo italiano, disegnando un arco politico autorevole, moderno, competitivo e profondamente socialista-riformista – hanno affermato i rappresentanti del Psi – La commemorazione avrà inizio alle 11 nei locali dell’Azienda Agricola “Marletta Teresa”, Via Anticolana/SS per Fiuggi KM. 9+200, e vedrà la partecipazione del Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, il Vice Segretario Nazionale Vincenzo Iacovissi, il Segretario Regione Luciano Romanzi, i Segretari Provinciali PSI di Roma e Latina e i compagni della Provincia di Frosinone, per dar vita, tutti insieme ad una importante e preziosa occasione celebrativa oltre che di incontro e di approfondimento politico”.

Redazione Digital