Azzannata e probabilmente uccisa dagli alani di cui si prendeva cura. Una fine atroce quella di Leonarda Piga, 63 anni. A fare la terribile scoperta, mercoledì sera, è stata la responsabile dell’allevamento di cani, che ha trovato la sua collaboratrice a terra, già morta, il corpo lacerato da molte ferite.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì in Cascina Liberata, frazione di Zeme, in Lomellina, in una zona isolata del Comune. Leonarda Piga, residente a San Giorgio Lomellina, era sola nell’allevamento quando è entrata nel recinto dove si trovavano i due alani, probabilmente per dar loro da mangiare. I carabinieri di Vigevano stanno cercando di far luce sulla drammatica fine della donna, ma solo l’autopsia potrà dare una risposta certa.

A lanciare l’allarme è stata la veterinaria che gestisce l’allevamento. È stata lei, sotto choc, a chiamare i soccorsi. I due alani, due grandi esemplari femmina che con la custode avevano confidenza, non avevano mai dato problemi in passato. Per il medico legale, intervenuto sul posto, non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che la donna sia stata aggredita e azzannata dai cani. Resta da capire se le ferite da sole possano averne provocato la morte o se la donna abbia avuto un malore fatale proprio a causa dell’aggressione. In cascina è intervenuto anche il magistrato di turno in procura, Andrea Zanoncelli, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. corriere.it