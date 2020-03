Autotreno bloccato, traffico in tilt a Veroli. Incastrato nel traffico cittadino un tir in prossimità dell’incrocio in località Giglio. Il tratto di strada solitamente congestionato e la difficoltà di manovra hanno contribuito a creare caos tra le vetture e tra la gente del posto diretta verso Veroli, Frosinone e Boville Ernica.

Redazione Digital