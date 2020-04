Laurea in videoconferenza, a 300 km di distanza. Auguri e complimenti a Ylenia Testa che ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena con votazione di 110 e lode. Auguri dai suoi genitori Emanuela e Daniele, da tutta la sua famiglia e dai suoi tanti amici. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano.