“Al momento la L.I.L.T. di Frosinone è sempre attiva offrendo a tutti la possibilità telefonicamente di una Consulenza Psicologica gratuita chi fosse interessato può chiamarci al numero 333/2568341 – hanno affermato i rappresentanti della Lega Italiana Lotta Conto i Tumori Frosinone – Dal Lunedì al Venerdì, Mattina dalle ore 10 alle ore 12 e Pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18. Verrà poi aggiornata ogni settimana. Ecco il calendario.

– Giovedì 16 Aprile Dott.ssa Eleonora Ferracci(Mattina) ore 10:00 – 12:00

Dott.ssa Adelaida Negrete(Pomeriggio) ore 16:00 – 18:00

– Venerdì 17 Aprile Dott. Massimo Croccaore 10:00 – 12:00 ore 16:00 – 18:00

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattarci al seguente numero mobile: 333/2568341; E-MAIL: info@legatumorifrosinone.it

Potete seguirci anche sui nostri Social: Facebook: Lilt Frosinone e Instangram: @frosinonelilt Per donazioni c/c bancario intestato a: Lega Italiana Lotta Conto i Tumori Sezione di Frosinone IBAN : IT 60 U 05297 14801 CC1030060452. Anche con il 5XMille”.

Redazione Digital