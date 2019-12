I 330 arresti in Calabria portano la firma del comandante ciociaro Pasquale Angelosanto. Nato 59 anni fa a Sant’Elia Fiumerapido (FR), il generale dei Carabinieri Angelosanto ieri ha assestato un duro colpo alla ‘Ndrangheta, con il supporto dei suoi uomini. In carcere 330 persone residenti in tutta Italia ed anche all’estero. Angelosanto dal 2018 comanda il ROS mentre suo fratello Roberto è sindaco del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR).

Redazione Cassino