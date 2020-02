“Questa mattina il Movimento 5 Stelle di Veroli nella persona del portavoce Fabrizio Cretaro ha inviato al Comune di Veroli un’Istanza urgente in merito alla mancata pubblicazione della Bozza del Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022 che a breve dovrà essere approvato in Consiglio comunale – hanno affermato i rappresentanti M5s – Sul sito istituzionale manca tutta la parte terza e cioè la parte relativa al “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2020-2022”, quella parte su cui ogni cittadino verolano può intervenire con proposte e/o osservazioni personali che dovranno necessariamente essere tenute in considerazione dagli organi politici dell’Ente. Il Movimento 5 Stelle di Veroli ricorda all’Amministrazione che l’organo d’indirizzo politico dovrebbe approvare il PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno e che quindi ad oggi siamo già in fortissimo ritardo e si rischia da parte dell’ANAC una sanzione amministrativa, per questo motivo si richiede all’Amministrazione verolana di inserire sul sito dell’Ente immediatamente la bozza mancante e di darne immediata comunicazione alla cittadinanza”.

Redazione Digital