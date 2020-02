Amazon ha confermato l’apertura di due nuovi centri di distribuzione già quest’anno in Italia tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo e a Colleferro, in provincia di Roma. In totale saranno 1400 i posti a disposizione. Nella struttura di Colleferro 500 assunzioni. Il centro di distribuzione di Colleferro sarà il secondo magazzino aperto da Amazon nella Regione Lazio dopo quello di Passo Corese. Da oggi aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto. Accedendo al link https://www.amazon.jobs/en/locations/colleferro si può inserire la candidatura. Le selezioni per operatori di magazzino saranno aperte in estate.

Redazione Digital