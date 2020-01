Angelo Pizzutelli

“Dopo 3-4 settimane di chiusura per le vacanze natalizie e i noti tristi atti vandalici occorsi, i nostri figli e la comunità scolastica tutta del plesso ‘Aldo Moro’ di Frosinone hanno ripreso stamane le lezioni vergognosamente al gelo – ha affermato il capogruppo PD, Angelo Pizzutelli – Chi di dovere, assessori e sindaco in testa devono dare risposte concrete e non limitarsi fare comunicati polemici e risibili tipici dello scaricabarile di responsabilità attuato da questa amministrazione comunale”.

