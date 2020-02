Danilo Magliocchetti

“Visto che quello della necessità dell’alta velocità in provincia di Frosinone è un tema, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, praticamente condiviso da tutti, politica di qualsiasi colore, istituzioni, amministrazioni, associazioni datoriali e sindacali, ed anche dalle non meno importanti associazioni dei pendolari, potrebbe essere il momento storico per fare una battaglia unitaria, per ottenere questo importante traguardo, del quale si parla praticamente da decenni, senza però mai nulla di concreto – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Poiché le battaglie si fanno però con atti concreti, è pensabile di approvare in tutti i 91 Comuni della provincia dì Frosinone ed ovviamente anche in Consiglio provinciale, lo stesso ordine del giorno, che impegna la Regione Lazio ad assumere tutte le iniziative utili, presso RFI e ogni altro necessario interlocutore, per realizzare finalmente la fermata dell’alta velocità a Frosinone. Sia chiaro, questi 91 ordini del giorno, più quello della provincia, devono essere di supporto per la Regione Lazio, affinché possa farli propri e sostenere l’importanza e strategicità, ovviamente per la Ciociaria, ma anche per il Lazio, di questa opera infrastrutturale presso RFI e gli al interlocutori necessari di riferimento. Dicendo ‘vedete, c’è un intero territorio, una intera provincia che richiede a gran voce l’alta velocità'”.

“A tal fine è opportuno ricordare i numeri, che sono pari a 42.000 persone che quotidianamente percorrono, per motivi di studio o lavoro o altre ulteriori necessità, la tratta Frosinone-Roma, la 9^ assoluta in Italia per utenti giornalieri, impiegando a volte a causa dei ritardi, anche 2 ore – ha aggiunto Magliocchetti – Quando invece con l’alta velocità occorrerebbero appena 30/35 minuti.Abbiamo tutti quindi la possibilità di fare finalmente un’azione unitaria per un obiettivo evidentemente strategico per il rilancio socioeconomico, ma anche demografico, della provincia di Frosinone. I 91 ordini del giorno dei Consigli Comunali, più quello della provincia, potrebbero essere consegnati, direttamente nelle mani del Presidente della Regione Zingaretti, dai sindaci e dal Presidente della provincia, tutti muniti di fascia tricolore ed azzurra, per testimoniare che c’è assoluta unità di intenti, ovviamente nessuna protesta, ma una vera proposta, e che la Regione ha il sostegno di tutti nella richiesta dell’alta velocità a Frosinone”.

Redazione Digital