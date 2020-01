Riprendono i lavori del Parcheggio di San Francesco. “E’ in corso l’affidamento per la funzionalizzazione del piano superiore all’impresa che si è aggiudicata la gara – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici architetto Elisabetta Cirillo – Dopo la gara di appalto presso l’Amministrazione provinciale che si è chiusa con l’aggiudicazione, va avanti l’iter burocratico (richiesta di documentazione, certificato antimafia, controlli; che è la parte più lunga); dopo questi passaggi si può passare alla stipula del contratto che è già in fase di preparazione questi lavori riguardano il parcheggio a raso e proprio sul suo completamento ci stiamo concentrando, per l’apertura. Per l’inizio dei lavori comunque ci vorrà circa un mese”.

“Il Parcheggio di San Francesco è un progetto iniziato nel 2003 dal sindaco Giuseppe Morini che con tenacia lo ha portato avanti nonostante si sia dimostrato un lavoro travagliato – ha aggiunto Cirilli – Dall’approvazione preliminare si va avanti con le autorizzazioni (soprattutto quelle delle soprintendenze). L’iter si ferma nel 2009 quando l’amministrazione di allora (giunta Magliocca) decide di modificare radicalmente il progetto. Nel 2011 la giunta Morini riprende il progetto iniziale e ne fa ripartire l’iter autorizzativo. A seguito di saggi archeologici nel 2015 vengono rinvenute sepolture di epoca romana e per salvaguardarle vengono predisposte alcune varianti d’opera (che implicano ulteriori passaggi progettuali e autorizzativi). Le autorizzazioni, invece vengono ottenute nel 2016. Quindi partono i lavori di costruzione della struttura, già terminati. Ora, con le economie ricavate dai lavori conclusi si è potuto procedere all’affidamento in questione che consentirà l’utilizzo, da parte della cittadinanza, da subito del Piano a raso che può contare di 28 posti auto. L’importanza per la città e per il tessuto locale del parcheggio multipiano è ben noto a tutti. L’obiettivo è quindi riuscire a concludere velocemente i lavori per restituire alla città questa importantissima struttura, strategica soprattutto per il centro storico ma non solo”.

Redazione Alatri