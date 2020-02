Ieri sera i Carabinieri di Veroli hanno proceduto ad eseguire un provvedimento degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 59enne del centro, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento è stato emesso a carico dell’uomo (già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex moglie e di comunicare con la stessa), poiché in più occasioni ha violato le prescrizioni imposte, mediante reiterate telefonate e tentativi di avvicinamento proferendo frasi ingiuriose verso la stessa. I Carabinieri, al fine di arginare tale pericolo e porre fine alle continue vessazioni cui la donna era soggetta, hanno richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura in atto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Redazione Veroli