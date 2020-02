Ieri mattina i Carabinieri di Veroli, in un servizio finalizzato al contrasto ed alla repressione dei reati predatori hanno denunciato due persone per ricettazione, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I due uomini a bordo della loro autovettura, alla vista dei carabinieri hanno improvvisamente cambiato il modo di guidare, accelerando improvvisamente. Ai Carabinieri, non è sfuggito questo atteggiamento strano e si sono lanciati all’inseguimento dell’autovettura e in brevissimo tempo riuscivano a fermarli e a controllarli. Nel corso della perquisizione sono stati trovati all’interno del cofano una 60ina di capi contraffatti, marcati Stone Island e Blauer. All’interno del portaoggetti è stato invece trovato un martello multiuso. Capi contraffatti e martello posti sotto sequestro. Infine, ricorrendone i presupposti, aidue è stata irrogata la misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Veroli.

Redazione Veroli