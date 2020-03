Questa mattina i Carabinieri hanno fermato un giovane di Ferentino poiché, sorpreso mentre camminava per una via del centro, palesando un non giustificato nervosismo, forniva motivazioni non rientranti nei casi di urgenza e necessità previsti dal decreto in argomento.

I Carabinieri, inoltre, insospettitisi del suo nervosismo decidevano di sottoporlo a perquisizione personale e, i dubbi divenivano certezze poiché, nel corso di tale attività, il giovane veniva difatti trovato in possesso di 4,5 grammi di “hashish”, sottoposti nel medesimo contesto sotto sequestro. In relazione a quanto rinvenuto, lo stesso veniva anche segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico”.

Redazione Ferentino