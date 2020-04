I Carabinieri di Boville Ernica hanno controllato due giovani albanesi, di 22 e 20 anni, entrambi residenti nel borgo e già censiti per reati inerenti gli stupefacenti. I giovani venivano trovati in possesso di 5 grammi di “hashish” e segnalati alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art.75 D.P.R. 309/90 nonché sanzionati amministrativamente per aver violato le prescrizioni imposte dall’art. 1 Co. 2 D.L. 25.03.2020 nr. 19 (Covid-19), perché non fornivano giustificati motivi circa la loro circolazione.

Redazione Boville Ernica