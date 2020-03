I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 21enne, censito per reati contro il patrimonio e la persona, il quale nonostante le prescrizioni in atto è stato sorpreso ad aggirarsi a piedi per le vie del centro di Ferentino senza poter fornire ai Carabinieri alcuna valida giustificazione e/o comprovato stato di necessità.

Redazione Ferentino